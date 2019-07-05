В Челябинске временно закроют движение трамваев на АМЗ

Фото с сайта cheladmin.ru

Из-за ремонта теплотрассы трамваи не будут ходить до Медгородка.

Реконструкцию теплотрассы будут проводить на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта. Движение трамваев закроют в пятницу, 5 июля, с 20 часов. Снимут ограничение в шесть часов утра 15 июля, сообщили в администрации Челябинска.

5 июля после 20 часов трамваи № 6, 17, 20, которые обычно идут до Медгородка, проследуют до центра по улицам Кирова, Карла Маркса и Российской. Со следующего дня вагоны 6-го маршрута будут ходить с ЧТЗ через Российскую, Кирова, Карла Маркса на ЧТЗ. В обратном направлении движение организуют по этим же улицам. Трамваи №20 поедут с ЧМК через проспект Победы и Горького на ЧТЗ. Вагоны с 17-го маршрута направят на усиление 16-го, а также с Чичерина до Першино.

Фото с сайта cheladmin.ru



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