ЗАГСы в Челябинске будут работать в понедельник

Фото с сайта gk74.ru

На следующей неделе отделы ЗАГС в Челябинске откроются в необычный день.

Изменение графика работы связано с праздником, который отмечается 8 июля, — Днем семьи, любви и верности. Эта дата выпала на понедельник, поэтому было принято решение об открытии ЗАГСов.

Отделы во всех районах будут вести прием с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов. Вторник для ЗАГСов будет выходным, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Фото с сайта gk74.ru

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