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ЗАГСы в Челябинске будут работать в понедельник
05.07.2019 г. 08:37
Фото с сайта gk74.ru
На следующей неделе отделы ЗАГС в Челябинске откроются в необычный день.
Изменение графика работы связано с праздником, который отмечается 8 июля, — Днем семьи, любви и верности. Эта дата выпала на понедельник, поэтому было принято решение об открытии ЗАГСов.
Отделы во всех районах будут вести прием с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов. Вторник для ЗАГСов будет выходным, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Фото с сайта gk74.ru
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