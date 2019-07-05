В Челябинской области за 25 млрд рублей расширят горный участок трассы М5 «Урал»

Фото с сайта rosavtodor.ru

Участок трассы М5 в горах в районе Сима расширят до четырех полос.

Информация о конкурсе по выбору подрядчика появилась на портале госзакупок. Согласно документации, на двухполосном участке трассы в районе Сима добавят еще две полосы. Категория дороги с третьей возрастет до первой.

Начальная цена контракта составляет 25 млрд 335 млн рублей. Заявки на участие будут принимать до 23 июля, их будут рассматривать в два этапа — 26 июля и 1 августа. Дорога должна быть готова к концу 2024 года.

Фото с сайта rosavtodor.ru

Все новости за 05.07.2019 г.»