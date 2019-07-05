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В Челябинской области за 25 млрд рублей расширят горный участок трассы М5 «Урал»
05.07.2019 г. 08:29
Фото с сайта rosavtodor.ru
Участок трассы М5 в горах в районе Сима расширят до четырех полос.
Информация о конкурсе по выбору подрядчика появилась на портале госзакупок. Согласно документации, на двухполосном участке трассы в районе Сима добавят еще две полосы. Категория дороги с третьей возрастет до первой.
Начальная цена контракта составляет 25 млрд 335 млн рублей. Заявки на участие будут принимать до 23 июля, их будут рассматривать в два этапа — 26 июля и 1 августа. Дорога должна быть готова к концу 2024 года.
Фото с сайта rosavtodor.ru
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