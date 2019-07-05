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На аэродроме под Челябинском проведут авиационный праздник
05.07.2019 г. 08:23
Фото с сайта pixabay.com
Челябинцев приглашают на авиационный праздник «Крылья лета».
Мероприятие состоится в воскресенье, 7 июля, на аэродроме «Калачево». Вход туда будет бесплатным. Зрители смогут увидеть показательные выступления парашютистов, фигуры высшего пилотажа на самолетах, шоу авиамоделей. Также организаторы подготовили игры, конкурсы и ценные призы. Начнется праздник «Крылья лета» в 11 часов.
Фото с сайта pixabay.com
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