На аэродроме под Челябинском проведут авиационный праздник

Фото с сайта pixabay.com

Челябинцев приглашают на авиационный праздник «Крылья лета».

Мероприятие состоится в воскресенье, 7 июля, на аэродроме «Калачево». Вход туда будет бесплатным. Зрители смогут увидеть показательные выступления парашютистов, фигуры высшего пилотажа на самолетах, шоу авиамоделей. Также организаторы подготовили игры, конкурсы и ценные призы. Начнется праздник «Крылья лета» в 11 часов.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 05.07.2019 г.»