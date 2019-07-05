Эксперт: введение эскроу-счетов заставит застройщиков переориентироваться на частный сектор

Фото с сайта pixabay.com

Индивидуальному жилстроительству прогнозируют рост после запрета использования средств дольщиков.

Предположение высказал глава комитета по градостроительству челябинского отделения «ОПОРА РОССИИ», управляющий партнер компании Development Pro Андрей Бодрягин. В эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» он отметил, что в ближайшие год-два ждать особых изменений в связи с переходом на эскроу-счета не следует — эффект будет заметен в перспективе от трех до пяти лет. Кроме того, введение новой системы финансирования поможет мотивировать небольшие строительные компании обратить внимание на сегмент индивидуальной загородной недвижимости, полагает эксперт.

«У новой системы очень хороший скрытый потенциал. Мы знаем задачу, поставленную государством перед самим же государством: увеличить ввод жилья на 50% к 2022 году. Я считаю, что при правильной работе госорганов по сопровождению этих компаний они должны перейти в сектор индивидуального жилищного строительства и начать реализовывать свои возможности там. Потому что страна легко может набрать эти 40 млн квадратов в загородном строительстве. Я думаю, что эскроу-счета будут спусковым крючком, мотиватором, которые позволят застройщикам посмотреть другую сферу для своих усилий», — прокомментировал Андрей Бодрягин.

Гендиректор компании «IBC Недвижимость» Станислав Ахмедзянов считает, что ключевым фактором, который повлияет на состояние рынка, будет не переход с долевки на эскроу-счета, а падение реальных доходов населения и изменение его покупательской способности.

«Это очень опасная ситуация для строительной отрасли. Вот сейчас подрастут цены, застройщики почувствуют себя лучше, но покупательская способность будет построена, если государство будет выкупать жилье и сдавать в аренду. Но количество денег у людей все же неумолимо, ежегодно, постепенно уменьшается. И поэтому покупательская способность заставляет кривые спроса-предложения пересекаться совсем в другом месте», — пояснил Станислав Ахмедзянов.

Долевое строительство по всей России отменили с 1 июля. Это было сделано, чтобы решить проблему обманутых дольщиков.

Фото с сайта pixabay.com

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