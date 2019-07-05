Избирком Челябинской области отсеял более половины из 14 претендентов на пост губернатора

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

В Челябинской области завершился этап сбора подписей кандидатами в губернаторы.

Подписи местных депутатов в избирком предоставили шесть человек. Кроме действующего главы региона, самовыдвиженца Алексея Текслера, все они — представители политических партий. Это Алексей Севастьянов от «Гражданской силы», Сергей Смышляев от «Родины», Константин Нациевский от КПРФ, Виталий Пашин от ЛДПР, а также Ярослав Щербаков от «Яблока». Шестой партийный кандидат — Степан Фирстов от «Партии пенсионеров» — в комиссию не явился.

Семеро из восьми самовыдвиженцев подписи не предоставили. Лишь один — спортсмен Александр Комиссаров — взял официальный самоотвод и подал соответствующее заявление. Документы без подписей в избирком принесли предприниматель Андрей Аюпов и пенсионер Виктор Перов — формально они остаются участниками губернаторской кампании.

Сейчас стартует процесс регистрации кандидатов — в избирательной комиссии в течение десяти дней будут проверять подписи и затем сформируют окончательный список кандидатов в губернаторы. Выборы состоятся 8 сентября.

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

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