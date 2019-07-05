В Челябинской области каждый месяц выявляют 300 ВИЧ-инфицированных

Фото с сайта cheladmin.ru

В областном СПИД-центре озвучили статистику по выявлению случаев вируса иммунодефицита человека.

По словам главврача клиники Маргариты Радзиховской, за последние шесть месяцев в Челябинской области выявили 1 тыс. 800 новых случаев ВИЧ-инфекции. Однако она уточнила, что в целом заболеваемость снижается: так, за весь 2018 год на Южном Урале зафиксировали 4 тыс. 155 новых ВИЧ-инфицированных.

В эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» Маргарита Радзиховская рассказала, что за последнее время значительно изменилась социальная картина заболевания — вирус поражает не только наркоманов и маргиналов, но и вполне благополучных людей.

«ВИЧ-инфекция в Челябинской области уже в 65% случаев передается половым путем. Среди женщин таких случаев уже 75%. Это все социально адаптированные женщины: средний возраст уже не 25 лет, а за 30, где-то 35-40 лет. Среди мужчин много тех, кто имеет рисковые практики сексуального поведения, они инфицируются и сами даже не знают об этом, приносят заболевание в семью. Еще мы иногда выявляем при обследовании даже беременных женщин», — прокомментировала Маргарита Радзиховская.

Ранее газета РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора опубликовала рейтинг регионов по количеству ВИЧ-инфицированных. Челябинская область заняла седьмое место — по информации на 2018 год, вирус диагностирован у 1,3% жителей Южного Урала.

Фото с сайта cheladmin.ru

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