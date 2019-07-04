Челябинск вошел в пятерку российских городов с самым дешевым готовым бизнесом

Фото с сайта pixabay.com

Сервис Avito составил рейтинг городов по доступности готового бизнеса во II квартале 2019 года.

С апреля по июнь 2019-го готовый бизнес в Челябинске продавался в среднем за 1 млн 910 тыс. рублей. Это на 7% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольший интерес в городе вызывают компании из сфер услуг, торговли и общепита. Наименьшим спросом пользуются интернет-магазины и фирмы в областях сельского хозяйства и строительства.

В списке российских городов с самым доступным готовым бизнесом Челябинск занял четвертое место. Лидирует Ульяновск. Там средняя стоимость компаний составила 1 млн 120 тыс. рублей. Далее идут Омск и Ижевск. Самую высокую среднюю стоимость покупки бизнеса зафиксировали в Москве — 4 млн 140 тыс. рублей.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 04.07.2019 г.»