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Челябинск вошел в пятерку российских городов с самым дешевым готовым бизнесом
04.07.2019 г. 16:14
Сервис Avito составил рейтинг городов по доступности готового бизнеса во II квартале 2019 года.
С апреля по июнь 2019-го готовый бизнес в Челябинске продавался в среднем за 1 млн 910 тыс. рублей. Это на 7% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольший интерес в городе вызывают компании из сфер услуг, торговли и общепита. Наименьшим спросом пользуются интернет-магазины и фирмы в областях сельского хозяйства и строительства.
В списке российских городов с самым доступным готовым бизнесом Челябинск занял четвертое место. Лидирует Ульяновск. Там средняя стоимость компаний составила 1 млн 120 тыс. рублей. Далее идут Омск и Ижевск. Самую высокую среднюю стоимость покупки бизнеса зафиксировали в Москве — 4 млн 140 тыс. рублей.
Фото с сайта pixabay.com
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