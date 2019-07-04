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Избирком Челябинской области завершил прием подписей, собранных кандидатами на участие в выборах губернатора
04.07.2019 г. 16:10
В Челябинской области стартует поверка подписей, которые кандидаты в губернаторы собирали с населения и депутатов.
По данным на 18:00 4 июля, когда в избирательной комиссии завершается рабочий день, свои листы поддержки направил врио губернатора Алексей Текслер, который намерен участвовать в кампании как самовыдвиженец. Также подписи предоставили кандидат от ЛДПР Виталий Пашин, от «Родины» — Сергей Смышляев, «Гражданской силы» — Алексей Севастьянов, КПРФ — Константин Нациевский, от партии «Яблоко» — Ярослав Щербаков.
Изначально на участие в выборах выдвигались 14 человек. Один из них — предприниматель Андрей Аюпов — вообще не предоставил листы поддержки. А известный спортсмен Александр Комиссаров решил снять свою кандидатуру с выборов. Его заявление избирательная комиссия региона рассмотрит в пятницу, 5 июля.
Источник: www.iksrf74.uu.ru
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