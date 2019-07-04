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В Челябинске дорожников уличили в неправильном ремонте проезжей части
04.07.2019 г. 16:24
Активисты ОНФ выявили нарушения, допущенные подрядчиком при ремонте дорог в Челябинске.
В среду, 3 июля, члены ОНФ с представителями управления дорожного хозяйства и подрядной организации «Нижавтодорстрой» выехали на Университетскую набережную, где проходила пробная укладка асфальта. Ранее администрация Челябинска предъявила претензии к асфальтобетонной смеси, которую использовали при ремонте дороги.
Общественники обнаружили и другие нарушения на участке. Так, из-за уклонов, выполненных не по нормативам, на покрытии образовалась огромная лужа, сообщил эксперт регионального отделения ОНФ Олег Гудимов. По его словам, подрядчик пообещал исправить этот недостаток. Также возникли замечания и по организации ремонтных работ.
«Есть замечание по организации работы на перекрестках, потому что во время работы получается так, что непонятны потоки, куда и кому поворачивать. Также не продумано, что делать с людьми, которые переходят дорогу. Они вынуждены идти между машинами. На линии стоят асфальтоукладчики, каток — люди между ними должны проходить? Это опасно. Они не должны находится в зоне проведения работ», — отметил Олег Гудимов.
Также общественники обратили внимание на отстутствие предупреждающих знаков рядом с участками, где был срезан асфальт. Активисты запросили у подрядчика документальное подтверждение качества и объема выполненных работ. Кроме того, они планируют привлечь независимые лаборатории для проведения экспертиз, если нарушения не будут устранены.
Фото: отделение ОНФ в Челябинской области
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