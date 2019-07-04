На Южном Урале обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Гражданской войны

В Челябинской области уничтожили случайно обнаруженный боеприпас столетней давности.

Неразорвавшийся снаряд нашли в Брединском районе. Местные жители вызвали саперов из магнитогорского ОМОНа. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, специалисты установили, что боеприпас от 125-миллиметрового орудия времен Гражданской войны все еще находится на боевом взводе. Несмотря на сильную коррозию, его признали опасным. Снаряд вывезли подальше и взорвали с помощью накладного заряда.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

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