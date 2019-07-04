Уральским властям поручили межевать участки под строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург

Фото с сайта riavrn.ru

Росжелдор выпустил распоряжение о подготовке документации по планировке и межеванию территории для прокладки Уральской высокоскоростной магистрали.

Уведомление о распоряжении в ближайшее время получат администрации Екатеринбурга и трех городских округов Свердловской области, а также Челябинска и Каслинского, Сосновского, Кунашакского и Красноармейского районов. Федеральное агентство железнодорожного транспорта поручило местным властям подготовить всю градостроительную документацию. По словам руководителя хозпартнерства «УСМ» Сергея Бревнова, это позволит сформировать участки, через которые проляжет перспективная магистраль.

Строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург планируют начать в 2021 году. Ввод объекта в эксплуатацию назначен на 2025 год. Объем необходимых затрат оценивается в 402 млрд рублей. В апреле глава Челябинской области Алексей Текслер заявлял, что не считает проект ВСМ между двумя уральскими мегаполисами приоритетным.

Фото с сайта riavrn.ru

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