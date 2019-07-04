Следователи завершили расследование дела челябинских наркологов, которых обвиняют в смерти пациента

Фото с сайта sledcom.ru

СК по Челябинской области завершил расследование уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших смерть пациента.

В оказании некачественных медицинских услуг обвиняют владельца медцентра «Наркология» Андрея Власова и врача-нарколога Сергея Тавакова. Инцидент произошел в апреле 2015 года. К Андрею Власову обратилась мать 33-летнего мужчины, который несколько дней пробыл в запое. Нарколог направил к нему своего помощника. Пациент был в адекватном состоянии, врач поставил ему капельницу, дал снотворное и посоветовал утром обратиться в больницу. Показаний для экстренной госпитализации не было, однако через сутки мужчина скончался от отравления алкоголем.

В феврале 2019 года наркологи стали фигурантами уголовного дела. Мать умершего от алкогольного отравления челябинца потребовала от медиков 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. По мнению экспертов, действия врача не могли ухудшить состояние пациента, пишет Znak.com.

Однако следствие настаивает на том, что наркологи не имели права оказывать помощь на дому, так как у них не было на это лицензии. «В деле имеется значительный объем доказательств, свидетельствующий о невиновности Тавакова и Власова, поэтому мы удивлены, что следственные органы до сих пор настаивают на обратном», — цитирует издание адвоката Власова Евгения Абрамовских.







Фото с сайта sledcom.ru



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