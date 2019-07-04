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Каждый третий опрошенный челябинец в июле уйдет в отпуск
04.07.2019 г. 14:14
Портал Зарплата.ру в ходе опроса выяснил, когда челябинцы предпочитают брать отпуск.
12% опрошенных сообщили, что сходили в отпуск в июне. 34% респондентов собираются отдохнуть в июле. Каждый четвертый челябинец отложил отпуск на август. 27% опрошенных заявили, что не будут отдыхать этим летом. 11% из них никогда не ходят в отпуск, а 18% пожаловались, что их не отпускает начальство.
Более 60% опрошенных, которые будут отдыхать этим летом, проведут без работы менее двух недель. 44% респондентов собираются уехать на дачу. Каждый третий опрошенный планирует поездку в другой город, а каждый десятый — в другую страну.
«Лето — не только самый приятный период для отпуска, но и один из самых выгодных. Здесь действует простое правило — чем больше нерабочих праздничных дней в месяце, тем меньше будет сумма отпускных. Если вы хотите получить максимальную выгоду, то в 2019 году советуем отдыхать именно в июле. В этом месяце будет целых 23 рабочих дня», — отметил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.
Фото с сайта pixabay.com
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