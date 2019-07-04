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В Челябинске водитель умер за рулем Renault Logan, после чего легковушка врезалась в грузовик
04.07.2019 г. 14:07
Фото с сайта vk.com/chp_chel
В Челябинске легковой автомобиль въехал в грузовик ЗИЛ.
ДТП произошло на перекрестке улиц Артиллерийской и Турбинной вечером в среду, 3 июля. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Renault Logan въехал в грузовик ЗИЛ.
За рулем легковушки обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, водитель автомобиля умер до того, как произошло столкновение. «Водителю было 76 лет, остановилось сердце», — пишут свидетели ДТП в комментариях. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото с сайта vk.com/chp_chel
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