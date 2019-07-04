В Челябинске водитель умер за рулем Renault Logan, после чего легковушка врезалась в грузовик

Фото с сайта vk.com/chp_chel

В Челябинске легковой автомобиль въехал в грузовик ЗИЛ.

ДТП произошло на перекрестке улиц Артиллерийской и Турбинной вечером в среду, 3 июля. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Renault Logan въехал в грузовик ЗИЛ.

За рулем легковушки обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, водитель автомобиля умер до того, как произошло столкновение. «Водителю было 76 лет, остановилось сердце», — пишут свидетели ДТП в комментариях. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото с сайта vk.com/chp_chel

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