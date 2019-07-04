В челябинской поликлинике №5 пациент распылил в очереди к врачу газовый баллончик

Фото с сайта gazeta.a42.ru

В Челябинске эвакуировали поликлинику из-за распыленного газового баллончика.

Все произошло в четверг, 4 июля. Средство самозащиты в коридоре поликлиники на Комсомольском проспекте применил один из пациентов. По предварительной информации, конфликт произошел из-за места в очереди на прием к врачу. Медперсонал оперативно эвакуировал людей из здания.

Виновника ЧП задержала полиция, правоохранители доставили его для разъяснительной беседы в Курчатовский райотдел МВД. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото с сайта gazeta.a42.ru



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