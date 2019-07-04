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В челябинской поликлинике №5 пациент распылил в очереди к врачу газовый баллончик
04.07.2019 г. 13:59
Фото с сайта gazeta.a42.ru
В Челябинске эвакуировали поликлинику из-за распыленного газового баллончика.
Все произошло в четверг, 4 июля. Средство самозащиты в коридоре поликлиники на Комсомольском проспекте применил один из пациентов. По предварительной информации, конфликт произошел из-за места в очереди на прием к врачу. Медперсонал оперативно эвакуировал людей из здания.
Виновника ЧП задержала полиция, правоохранители доставили его для разъяснительной беседы в Курчатовский райотдел МВД. По факту произошедшего проводится проверка.
Фото с сайта gazeta.a42.ru
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