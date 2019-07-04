Крытый каток в Кыштыме построят до конца года

Фото с сайта gubernator74.ru

Алексей Текслер побывал с рабочей поездкой в Кыштыме.

В городе глава региона проинспектировал строительство крытого катка. Спортивное сооружение с искусственным льдом возводят с 2010 года, сейчас работы близятся к завершению. По словам Алексея Текслера, строительство находится на контроле у общественности, также он пообещал отслеживать ход работ лично.

«Появился общественный контроль: группа родителей и детей, которые будут ходить на этот крытый каток. Мы договорились, что появится видеонаблюдение, камеры поставили. В ближайшее время все конкурсы состоятся, после этого будет налажен общественный контроль, разумеется, я буду следить за выполнением строительно-монтажных работ и приобретением необходимого оборудования», — сказал Алексей Текслер.

Сдать в эксплуатацию крытый каток в Кыштыме планируют в конце 2019 года. На завершение работ из областного бюджета выделили 96 млн рублей. Все соответствующие конкурсные процедуры власти пообещали провести до конца лета.

И. о. министра спорта Челябинской области Леонид Одер заявил, что сооружение крытого катка в Кыштыме позволит разгрузить другие подобные имеющиеся объекты. Сейчас в Каслинском районе и в целом по области большое количество детей и взрослых, которые хотят играть в хоккей, и нужно для этого создавать соответствующие условия, подчеркнул он.

«По графику у нас все идет нормально, но график строительства напряженный и нужно будет хорошо поработать, чтобы его выполнить. В Кыштыме создана спортивная школа — «Академия хоккея», — в ней занимаются 300-400 детей, есть еще и взрослые, которые хотят здесь заниматься, так называемая «Ночная хоккейная лига». Сейчас, если мы создадим этот кластер, два катка в Кыштыме и Озерске, то это разгрузит другие катки. Желающих играть в хоккей детей и взрослых у нас в области и конкретно в Каслинском районе огромное количество», — прокомментировал Леонид Одер.

Всего в ближайшие три года в Челябинской области планируется построить 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, шесть бассейнов, восемь крытых катков. Также с 2019 года начнется реконструкция и строительство 21 стадиона в населенных пунктах региона. Алексей Текслер поручил разработать шестилетнюю программу строительства спортивных сооружений в области. «Это нужно для того, чтобы люди знали и видели перспективу, когда и где появятся новые спортивные объекты, это крайне важно», — резюмировал Алексей Текслер.

Фото с сайта gubernator74.ru



Все новости за 04.07.2019 г.»