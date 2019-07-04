В Челябинске растет число заболевших описторхозом

Фото с сайта pixabay.com

Количество заболевших описторхозом в Челябинске увеличилось до 34 человек.

Описторхоз средней степени тяжести диагностировали у 34 человек в возрасте от 26 до 66 лет. Все они связывают свое заболевание с употреблением в пищу язя.

В инфекционное отделение госпитализировали 33 человека, один пациент лечится дома. У 32 заболевших обнаружили яйца паразитов-возбудителей — описторхисов, что свидетельствует о свежей инвазии, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты провели проверки в девяти рыбоперерабатывающих цехах, на четырех оптовых складах и десяти предприятиях торговли и отобрали пробы продукции. В 23 образцах язя обнаружили личинки описторхиса.

В ходе проверок выявлены нарушения санитарного законодательства. Предприятия не контролируют соблюдение санитарных правил и проведение профилактических мероприятий. Также специалисты обнаружили нарушения технологии приготовления и обеззараживания рыбной продукции при копчении.

По состоянию на воскресенье, 30 июня, из оборота изъяли более 5,5 тонны мороженого язя и 795 килограммов готовой продукции. В отношении трех производителей составили протоколы об административном нарушении и о временном запрете деятельности. Материалы дел направлены в районные суды.

О росте заболеваемости описторхозом Роспотребнадзор сообщил 25 июня. По данным на конец месяца в городе зарегистрировали 24 таких случаев.

Фото с сайта pixabay.com



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