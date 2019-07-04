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В копейском карьере «Красная Горнячка» уровень воды понизили, чтобы спасти дома от подтопления
04.07.2019 г. 13:11
В Копейске продолжаются работы по ликвидации подтоплений жилых домов в поселках Горняк, РМЗ и Новостройка.
Воду из карьера откачивают с помощью плавучей насосной станции. Ее запустили в июне. Станция работает круглосуточно и перекачивает в реку Миасс 140 кубометров воды в час, сообщили в пресс-службе городской администрации. На данный момент уровень воды в карьере рядом с шахтой «Красная Горнячка» понизился на 60 сантиметров. По словам главы Копейска Андрея Фалейчика, насосная станция будет работать до ноября 2019 года.
Жители домов в окрестностях шахты регулярно жалуются на подтопления грунтовыми водами. В марте из бюджета области выделили 8,8 млн рублей на откачку воды. Еще 2 млн рублей направила администрация Копейска. В середине апреля глава региона Алексей Текслер побывал в районе шахты и поручил местным властям заняться получением денег из федерального бюджета на решение проблемы.
Фото с сайта akgo74.ru
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