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Первый пошел. Из предвыборной гонки выбыл кандидат в губернаторы, который требовал запретить строить церкви
04.07.2019 г. 13:07
Избирком Челябинской области отсеял первого претендента на пост губернатора.
В четверг, 4 июля, комиссию посетил самовыдвиженец Андрей Аюпов. По словам председателя комиссии Сергея Обертаса, он не предоставил подписи депутатов и населения и, таким образом, выбыл из губернаторской гонки автоматически. Помимо него, в орган пришли, но уже с подписями, трое партийных кандидатов — от «Гражданской силы», «Родины» и ЛДПР.
«В среду, 3 июля, никого не было — все, наверное, формировали у себя олимпийское спокойствие. Сегодня с утра, 4-го числа, а сегодня последний день подачи документов, до 18:00, у нас был Андрей Аюпов — пришел, не принес ничего из документов. Потом к нам пришли Алексей Севастьянов и Сергей Смышляев — принесли подписи муниципальных депутатов. В 14:30 закончили прием документов у Виталия Пашина. Также ожидаем прихода представителя КПРФ Константина Нациевского», — прокомментировал Сергей Обертас.
Ранее кандидат-предприниматель Андрей Аюпов неоднократно писал обращения на имя врио губернатора Алексея Текслера с разнообразными требованиями: запретить строить в Челябинской области церкви и атомные электростанции, приравнять религию к экологическому загрязнению и прочее.
Сам Алексей Текслер сдал все необходимые документы заранее — 2 июля. Всего в кампании по выборам губернатора участвует 14 человек. Те из них, кто сможет предоставить необходимое количество заверенных подписей, будут зарегистрированы в качестве кандидатов. Окончательный список будет составлен через 10 дней — столько займет проверка подписей в избиркоме. Сами выборы состоятся 8 сентября.
Источник: www.iksrf74.uu.ru
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