Челябинский общественник-инвалид записал обращение к главе города с «автобусного кладбища»

Николай Ольховский обратился к Наталье Котовой с просьбой включить его в рабочую группу по развитию городского транспорта.

Открытое видеообращение общественник записал из автобусного парка, где стоят несколько десятков сломанных автобусов, в том числе низкопольных — удобных для использования маломобильными людьми. Николай Ольховский указал на то, что он как инвалид-колясочник особенно остро нуждается в комфортном городском транспорте, и призвал власти предпринять конкретные шаги по изменению ситуации.

«Сделайте уже так, чтобы эта картинка в Челябинске осталась в ужасном прошлом. Чтобы мы вот эти разваленные автобусы, дребезжащие трамваи вспоминали только как пример того, как делать в городе не надо. Поймите, что пока вы проводите заседания рабочей группы и прочую болтологию, город и я лично продолжаем страдать. Просто от необходимости доехать из точки А в точку Б. Мы мерзнем на остановках, мы пытаемся загрузиться в ржавые сараи и мы не знаем, что нам делать. У Челябинска с таким общественным транспортом нет будущего», — заявил Николай Ольховский.

Видео: Депутат здорового человека / vk.com

Ролик общественник опубликовал у себя в соцсетях. Также Николай Ольховский попросил у Натальи Котовой включить его в состав комиссии, которая занимается городским транспортом. Ранее врио мэра Челябинска объявила о создании нескольких рабочих групп по целому ряду проблем городского хозяйства, куда войдут как чиновники, так и общественники, и представители экспертного сообщества.

Обновление автобусного парка в Челябинске анонсировали к осени 2019 года. На маршруты должны выйти 65 новых низкопольных машин, на их закупку областной бюджет выделил 761 млн рублей. Между тем, по словам Николая Ольховского, о планах по ремонту автобусов, уже имеющихся в распоряжении челябинских транспортников, ничего не известно. «По цене двух новых автобусов можно вернуть в город два десятка старых», — утверждал общественник в своем предыдущем обращении к местным властям.

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