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Суд рассмотрит требование налоговой о признании банкротом ООО «Общественный городской транспорт»
04.07.2019 г. 12:56
Арбитражный суд рассмотрит иск налоговой службы, которая требует признать несостоятельной компанию «Общественный городской транспорт».
Заседание пройдет 22 июля. Налоговая инспекция Курчатовского района просит признать автобусную компанию банкротом и ввести в ее отношении процедуру наблюдения. По данным картотеки арбитражных дел, сумма требований превышает 19,6 млн рублей, из них свыше 17 млн рублей — это недоимка по страховым взносам и НДФЛ.
ООО «Общественный городской транспорт» принадлежит администрации Челябинска. Компания была создана в 2017 году на базе имущества обанкротившегося предприятия «Челябинский автобусный транспорт». В марте 2019-го было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на предприятии. Прокуратура установила, что компания завышала стоимость ремонта автобусов. Ущерб городскому бюджету превысил 6 млн рублей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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