Жителя Копейска будут судить за нападение на водителя скорой помощи

Фото с сайта 53news.ru

В Копейский городской суд передано уголовное дело об избиении водителя скорой помощи.

В Копейске завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении легкого вреда здоровью. Согласно материалам дела, 14 марта бригада скорой помощи приехала по вызову. К водителю подошел пьяный мужчина. Они поругались. После этого южноуралец несколько раз ударил водителя кулаком, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось, как ехал автомобиль скорой помощи. С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Фото с сайта 53news.ru



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