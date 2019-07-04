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Жителя Копейска будут судить за нападение на водителя скорой помощи
04.07.2019 г. 12:55
Фото с сайта 53news.ru
В Копейский городской суд передано уголовное дело об избиении водителя скорой помощи.
В Копейске завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении легкого вреда здоровью. Согласно материалам дела, 14 марта бригада скорой помощи приехала по вызову. К водителю подошел пьяный мужчина. Они поругались. После этого южноуралец несколько раз ударил водителя кулаком, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мужчина объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось, как ехал автомобиль скорой помощи. С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Фото с сайта 53news.ru
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