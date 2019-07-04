Кандидаты на пост губернатора Челябинской области завершают сбор подписей

Избирательная комиссия Челябинской области в четверг, 4 июля, завершает прием документов на регистрацию.

Все претенденты на участие в выборах губернатора должны пройти 7-процентный муниципальный фильтр. Кроме этого, кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 13 тыс. 169 подписей избирателей. В течение десяти дней с момента подачи документов комиссия выносит решение о регистрации претендента.

Первым подписи в избирком сдал глава региона Алексей Текслер. Бывший омбудсмен Алексей Севастьянов, который идет на выборы от партии «Гражданская сила», во вторник, 2 июля, сообщил, что собрал необходимое число подписей депутатов и готов принести их в избирательную комиссию. Информации по другим кандидатам пока нет.

Голосование пройдет 8 сентября. На выборы выдвинулись 14 человек.

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