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День Петра и Февронии в Челябинске отпразднуют на Кировке и в горсаду имени Пушкина
04.07.2019 г. 08:31
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске готовятся к празднованию Дня семьи, любви и верности.
Мероприятия пройдут в воскресенье, 7 июля. На Кировке горожан и гостей Челябинска будут ждать выступления творческих коллективов, игровые и фотозоны. В городском саду имени А.С. Пушкина состоятся семейные веселые старты, мастер-классы по изготовлению леденцов и созданию фигур из воздушных шаров.
Также День семьи, любви и верности будут праздновать в Курчатовском районе — в сквере на улице Молодогвардейцев. Официально памятную дату отмечают 8 июля, она приурочена ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.
Фото с сайта cheladmin.ru