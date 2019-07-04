День Петра и Февронии в Челябинске отпразднуют на Кировке и в горсаду имени Пушкина

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске готовятся к празднованию Дня семьи, любви и верности.

Мероприятия пройдут в воскресенье, 7 июля. На Кировке горожан и гостей Челябинска будут ждать выступления творческих коллективов, игровые и фотозоны. В городском саду имени А.С. Пушкина состоятся семейные веселые старты, мастер-классы по изготовлению леденцов и созданию фигур из воздушных шаров.

Также День семьи, любви и верности будут праздновать в Курчатовском районе — в сквере на улице Молодогвардейцев. Официально памятную дату отмечают 8 июля, она приурочена ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.

Фото с сайта cheladmin.ru

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