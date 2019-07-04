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На Южном Урале в трех территориях ввели карантин по бешенству
04.07.2019 г. 08:18
Фото с сайта univet.ru
В региональном управлении Россельхознадзора рассказали о ситуации с бешенством животных в Челябинской области.
По информации пресс-службы ведомства, за последнюю неделю июня на Южном Урале обнаружили четырех животных с бешенством — двух лис, собаку и корову. Случаи заболеваний выявили в селе Половинка Увельского района, поселке Первомайский и в Коркино. На территории населенных пунктов и одного из микрорайонов города ввели карантин.
Всего на Южном Урале с начала года выявили 27 случаев бешенства животных. В Россельхознадзоре предупредили о смертельной опасности заболевания и призвали не контактировать с дикими животными и регулярно прививать домашних питомцев.
Фото с сайта univet.ru
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