- 63.4951р. + 0.2686
- 71.6034р. + 0.1954
Кандидат в губернаторы Челябинской области выиграл суд у избиркома
03.07.2019 г. 15:49
Один из кандидатов на пост главы региона оспорил в областном суде порядок рассмотрения жалоб в избирательной комиссии.
В суд на избирком подал юрист Александр Лебедев. Он требовал признать незаконным единоличный ответ на его обращения председателем комиссии Сергеем Обертасом, в то время, как другие жалобы рассматривали коллегиально. В среду, 3 июля, кандидат написал у себя в Facebook, что выиграл суд. Избирком обязали коллективно рассматривать обращения кандидатов. Решение суда в силу еще не вступило.
Александр Лебедев — один из 14 кандидатов в губернаторы области и один из восьми самовыдвиженцев. В четверг, 4 июля, избирком заканчивает прием подписей и начнет процедуру регистрации кандидатов. Выборы состоятся 8 сентбря.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 06.06.2019 г. Житель Троицка заплатит мэру города 30 тыс. рублей за оскорбление
- 26.04.2019 г. Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках мигранта после взрыва в Магнитогорске
- 24.04.2019 г. В Центральном райсуде Челябинска сменилось руководство
- 22.04.2019 г. Четверых челябинцев будут судить за поджог квартиры и покушение на убийство
- 22.04.2019 г. Бизнес-партнерам Бориса Дубровского из компании Артема Чайки вынесли приговор за растрату 140 млн рублей