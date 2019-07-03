Кандидат в губернаторы Челябинской области выиграл суд у избиркома

Фото с сайта 74.мвд.рф

Один из кандидатов на пост главы региона оспорил в областном суде порядок рассмотрения жалоб в избирательной комиссии.

В суд на избирком подал юрист Александр Лебедев. Он требовал признать незаконным единоличный ответ на его обращения председателем комиссии Сергеем Обертасом, в то время, как другие жалобы рассматривали коллегиально. В среду, 3 июля, кандидат написал у себя в Facebook, что выиграл суд. Избирком обязали коллективно рассматривать обращения кандидатов. Решение суда в силу еще не вступило.

Александр Лебедев — один из 14 кандидатов в губернаторы области и один из восьми самовыдвиженцев. В четверг, 4 июля, избирком заканчивает прием подписей и начнет процедуру регистрации кандидатов. Выборы состоятся 8 сентбря.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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