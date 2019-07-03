В Челябинске начало работать такси для собак

03.07.2019 г. 15:42

В Челябинске начало работать такси для собак
Фото с сайта pixabay.com

Таксисты в Челябинске будут возить собак без сопровождения хозяев.


Сервис Avito сообщил, что в Челябинске появилось такси, в котором собак могут возить на пассажирском сидении без использования клеток. Также животных могут доставлять без сопровождения хозяев. В объявлении, размещенном на сайте сервиса, говорится, что стоимость услуги зоотакси — 450 рублей.

 

 

Фото с сайта pixabay.com

    

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