В Челябинске начало работать такси для собак

Фото с сайта pixabay.com

Таксисты в Челябинске будут возить собак без сопровождения хозяев.



Сервис Avito сообщил, что в Челябинске появилось такси, в котором собак могут возить на пассажирском сидении без использования клеток. Также животных могут доставлять без сопровождения хозяев. В объявлении, размещенном на сайте сервиса, говорится, что стоимость услуги зоотакси — 450 рублей.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 03.07.2019 г.»