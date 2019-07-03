Челябинск
- 63.4951р. + 0.2686
- 71.6034р. + 0.1954
Разбор полетов
Разворот
В Челябинске начало работать такси для собак
03.07.2019 г. 15:42
Фото с сайта pixabay.com
Таксисты в Челябинске будут возить собак без сопровождения хозяев.
Сервис Avito сообщил, что в Челябинске появилось такси, в котором собак могут возить на пассажирском сидении без использования клеток. Также животных могут доставлять без сопровождения хозяев. В объявлении, размещенном на сайте сервиса, говорится, что стоимость услуги зоотакси — 450 рублей.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 04.07.2019 г. На Южном Урале в трех территориях ввели карантин по бешенству
- 02.07.2019 г. В поселке рядом с озером, где отдыхает много южноуральцев, объявили карантин по бешенству
- 27.06.2019 г. Челябинск попал топ-10 российских городов по числу легковых автомобилей
- 29.05.2019 г. Под Челябинском водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пассажирку
- 28.05.2019 г. В Челябинске кабриолеты подорожали почти на 20%