Челябинская оппозиция возобновит акции за возвращение прямых выборов мэра

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

Оспаривать положение о конкурсе по выборам мэра Челябинска будут в областном суде.

Заседание состоится 8 июля. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, новый конкурс по выборам главы областного центра ориентировочно состоится в конце года, когда обновится состав городской думы.

Процедура пройдет по тому же положению, по которому в феврале мэром назначили Владимира Елистратова — в отставку он ушел менее, чем через полгода после этого. Ярослав Щербаков считает, что существующий документ необходимо скорректировать, чтобы не допустить повторения ситуации, а в перспективе — вовсе его отменить и вернуться к прямым выборам главы.

«Новый конкурс по выбору главы Челябинска должен будет проходить по тому же постановлению, по которому он проходил в феврале. Это постановление нелегитимно, оно ограничивает конкуренцию. Мы просим внести изменения в ряд положений, поскольку это очень пространный и обтекаемый документ, по которому провести честную, открытую, конкурентную процедуру просто невозможно. Мы пока работаем по факту — то, что есть, оно в корне не подходит, на пост мэра сейчас можно назначить кого угодно, в ком заинтересованы определенные лица. Это неправильно, и этот порядок надо отменить», — прокомментировал Ярослав Щербаков.

В случае успешного оспаривания конкурсного положения Ярослав Щербаков намерен добиваться юридической отмены февральских выборов. Хотя их победитель, Владимир Елистратов, уже не управляет городом, заявитель считает, что в этом деле нужно поставить правовую точку.

Также Ярослав Щербаков пообещал возобновить протестную активность, связанную с возвращением прямых выборов. «Нынешний электоральный цикл — самое благоприятное для этого время. Действующая власть, если хочет получить положительный результат и быть легитимной, вынуждена во время избирательной кампании прислушиваться к тому запросу, который исходит от общества», — заявил он.

Главу Челябинска избирают депутаты городской думы из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Эту систему ввели в 2014 году, за пять лет таким образом назначили двух мэров — Евгения Тефтелева и Владимира Елистратова. Сейчас полномочия главы исполняет первый вице-мэр Наталья Котова. В начале 2019 года представители политической оппозиции и общественных движений Челябинска неоднократно выходили на публичные акции с требованием возвращения прямых выборов градоначальника.

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

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