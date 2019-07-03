Наталья Котова провела первый объезд Челябинска в качестве врио главы города

Фото с сайта cheladmin.ru

Врио главы Челябинска Наталья Котова проинспектировала Тракторозаводский и Ленинский районы.

Объезд начался утром в среду, 3 июля. Наталья Котова отправилась по районам с чиновниками из городской администрации. Первым делом делегация посетила мусорную площадку в одном из дворов на улице Салютной. На месте Наталью Котову встретила глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова.

Врио мэра Челябинска обратила внимание на ветки и мусорные мешки, которые лежат за площадкой. Наталья Котова сообщила, что с управляющей компанией «Жилкомсервис» будет вестись претензионная работа. По словам Галины Гавриловой, в районе есть проблема с уборкой мусора рядом с площадками.

«Особенно в частном секторе есть проблема уборки около контейнерных площадок. В многоквартирных домах такое тоже есть. Когда забирают мусор в мусоровозы, часть просыпается. Это необходимо убирать. Есть правило, согласно которому по периметру пять метров необходимо это все убирать. Не всегда это получается, поэтому продолжим работу в этом направлении вместе с управляющими компаниями и ЦКС», — заявила Галина Гаврилова.

После этого Котова отправилась на улицу Зальцмана в Чурилово. Она проверила, как выполняется поручение по сносу незаконных киосков. Наталья Котова отметила, что часть объектов снесли, но появились новые павильоны.

«На прошлой неделе я давала поручение о сносе некапитальных объектов на улице Зальцмана. Планировалось, что все они будут снесены. Я поехала проверять свое поручение. Из 22 демонтировано 18, но появилось четыре новых. Поэтому я сейчас буду разбираться со службами, которые не выполнили мое поручение, после чего будут приняты определенные меры», — прокомментировала Наталья Котова.

Делегация оценила состояние подъездной дороги к школе, которая строится в микрорайоне «Яблоневый». Замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников заверил, что к 1 сентябрю она будет готова. Завершился объезд на набережной озера Смолино. Глава Ленинского района Александр Орел рассказал о планах по реконструкции объекта. По его словам, на благоустройство набережной необходимо 35 млн рублей.

«Есть желание продлить набережную до ДК ЧТПЗ. Общая протяженность составит около двух километров. Очень разные берега. Есть место, где нужно только благоустройство территории. Мы разработали проект, его стоимость — 35 млн рублей. Я надеюсь, что за два года мы его постараемся реализовать. Есть более сложная часть, где растет камыш и отсутствует берегоукрепление. На том участке в озеро впадает огромное количество ручьев и коммунальных сетей. Там нужен серьезный проект по берегоукреплению и отводу грязной воды», — констатировал Александр Орел.

Наталья Котова назвала планы по благоустройству набережной одним из позитивных моментов поездки. Она подчеркнула, что общественное пространство будет прогулочной зоной, а не местом для пляжного отдыха. В будущем врио главы города планирует совершить объезды остальных районов.

Фото с сайта cheladmin.ru



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