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Налоговая инспекция требует признать банкротом каслинский завод художественного литья
03.07.2019 г. 15:03
Фото с сайта pravmin74.ru
Арбитражный суд рассмотрит иск налоговой инспекции о признании «Каслинского завода архитектурно-художественного литья» банкротом.
Заседание пройдет 13 августа. По данным картотеки Арбитражного суда, сумма исковых требований составляет 6,9 млн рублей. «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» входит в состав компании «Мечел».
Ранее налоговая служба неоднократно подавала в суд заявления о признании завода банкротом. Дела прекращались после того, как предприятие гасило задолженности.
В среду, 3 июля, глава региона Алексей Текслер во время поездки в Каслинский район посетил этот завод. Там руководителю области продемонстрировали продукцию предприятия.
Фото с сайта pravmin74.ru
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