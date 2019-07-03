Налоговая инспекция требует признать банкротом каслинский завод художественного литья

Фото с сайта pravmin74.ru

Арбитражный суд рассмотрит иск налоговой инспекции о признании «Каслинского завода архитектурно-художественного литья» банкротом.



Заседание пройдет 13 августа. По данным картотеки Арбитражного суда, сумма исковых требований составляет 6,9 млн рублей. «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» входит в состав компании «Мечел».

Ранее налоговая служба неоднократно подавала в суд заявления о признании завода банкротом. Дела прекращались после того, как предприятие гасило задолженности.

В среду, 3 июля, глава региона Алексей Текслер во время поездки в Каслинский район посетил этот завод. Там руководителю области продемонстрировали продукцию предприятия.

Фото с сайта pravmin74.ru

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