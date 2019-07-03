Более 1% жителей Челябинской области являются ВИЧ-инфицированными

Фото с сайта cheladmin.ru

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% жителей.

Такие сведения указаны в материалах Роспотребнадзора, пишет РБК. По информации издания, в Челябинской области ухудшается ситуация с числом ВИЧ-инфицированных. Так, в 2015 году инфекцию зарегистрировали у каждого сотого южноуральца. По данным на 2018 год ВИЧ зафиксирован у 1,3% жителей. Регион занимает седьмое место по этому показателю. Лидируют Иркутская, Свердловская и Кемеровская области. В каждом из этих регионов ВИЧ зафиксировали почти у 2% населения.

Заведующая отделом профилактики и социальной реабилитации СПИД-центра Челябинской области Наталья Кущева не согласилась с этой статистикой. Она привела данные, согласно которым в регионе зарегистрировано менее 1% жителей с ВИЧ-диагнозом.

«У нас на конец 2018 года на территории области с лабораторно подтвержденным диагнозом было 32 тыс. 249. Если пересчитать на всю территорию Челябинской области, то показатель пораженности составляет меньше 1% — 0,9%. Есть показатель по заболеваемости, по нему мы на пятом месте среди российских регионов. У нас сохраняется тенденция по снижению заболеваемости. Если посмотреть за последние три года, то снизилось где-то примерно на 6%. В прошлом году было выявлено 4 тыс. 155 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости составил где-то 119 на 100 тыс. населения», — пояснила Наталья Кущева.

Директор некоммерческой организации «Источник Надежды» Алексей Тананин считает, что в регионе продолжается рост числа выявленных случаев ВИЧ-инфекций. Он связывает это с увеличением количества тестирований на ВИЧ.

«Люди стали больше проходить тесты — это один из факторов увеличения количества ВИЧ-положительных в Челябинской области. Кроме того, люди, у которых выявляют инфекцию, не идут в больницу и долгое время находятся стадии принятия статуса. Она может длиться у кого-то месяц, а у кого-то и пять лет. Человек боится рассказать, не дай Бог его увидят в спид-центре. И он живет с этим вич-статусом и не знает, что делать», — прокомментировал Алексей Тананин.

В Роспотребнадзоре также отметили, что растет число небольших городов, в которых зараженность ВИЧ-инфекцией превышает среднероссийские показатели в два-четыре раза. В этот список входит Верхний Уфалей.

Фото с сайта cheladmin.ru



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