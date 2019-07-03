Сотни машин разбили дороги в челябинском поселке, устроив там объезд

Скриншот с сайта 74.ru

Челябинцы добиваются установки временных знаков, чтобы запретить въезд на улицу поселка.

Жители Колупаевки сообщили сайту 74.ru, что мимо их домов хлынул интенсивный поток автомобилей. Причина — закрытие движения на пересечении улиц Профинтерна и Колсанова. Там реконструируют теплотрассу. Машины объезжают участок через близлежащую улицу Хрустальную и Карпинского. Теперь дорога в поселке состоит из ям, под колеса попала и детская площадка.

«У нас частный сектор, дороги не асфальтированы, а поток автомобилей теперь не прекращается. Это не трасса, а улица, где гуляют дети. Мы сегодня кое-как на машине выехали из гаража, чтобы в город съездить», — сообщила жительница поселка.

По словам женщины, старшая по поселку звонила в различные инстанции, но проблема не рашается. В администрации Советского района сказали, что знают о ситуации и выходили на связь с ГИБДД и компанией, которая занимается ремонтом. Глава Владислав Макаров пояснил сайту, что схему объезда согласовали без их участия.

«Знаки там выставлены, но водители их почему-то не замечают, доезжают до самого тупика, разворачиваются и едут по поселковым дорогам. Мы будем готовить обращения, потому что грунтовые дороги разбили, теперь там придется делать отсыпку», — отметил Владислав Макаров.

По его словам, завершить ремонт теплотрассы раньше срока не позволяет дождь. В администрации Советского района обсудят, как заставить водителей ехать по схеме объезда.

Скриншот с сайта 74.ru



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