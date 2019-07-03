В Магнитогорске и Кыштыме откроются филиалы «Территории бизнеса»

Фото с сайта mininform74.ru

Глава региона Алексей Текслер принял участие в заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Участники обсудили реализацию национальных проектов в регионах России. В частности, речь шла о межбюджетных трансфертах и финансировании нацпроектов на 2020 год.

«Качественная и своевременная реализация национальных проектов — абсолютный приоритет для правительства региона. Осуществляется еженедельный мониторинг, исполнители несут персональную ответственность», — отметил по итогам заседания Алексей Текслер.

В 2019 году благодаря нацпроектам в области построят шесть новых детских садов на 1 тыс. 330 мест. В Челябинске в этом году появятся две школы. В них смогут обучать 2 тыс. человек. Также будет приобретено два передвижных автоклуба для сельских территорий, в Миассе на базе детского дома творчества появится центр цифрового образования.

Значительное внимание в рамках реализации нацпроектов уделят ремонту региональной сети дорог. Кроме того, планируется благоустроить более ста общественных пространств и несколько сотен дворов.

В Магнитогорске и Кыштыме появятся филиалы «Территории бизнеса», а в Сосновском районе — модельная библиотека для семейного чтения с игровыми зонами для детей. На прошлой неделе Алексей Текслер раскритиковал ход реализации нацпроектов в регионе. Он потребовал от чиновников предоставить конкретные планы мероприятий по увеличению темпов выполнения госпрограмм.

Фото с сайта mininform74.ru



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