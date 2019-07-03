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В Челябинске откроют стелу с отсчетом времени до Единого дня голосования
03.07.2019 г. 13:39
На Кировке откроется стела с отсчетом обратного времени до 8 сентября.
Торжественное открытие стелы начнется в четверг, 4 июля, в 11:00. Объект установят рядом с ТЦ «Молодежная мода», сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
На стеле будет указано, сколько дней остается до голосования на выборах губернатора. Оно состоится 8 сентября. Прием заявок от желающих бороться за губернаторское кресло завершился 24 июня. Документы в избирком подали 14 человек.
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