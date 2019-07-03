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Созданную в Челябинске сеть «Красное & Белое» зарегистрировали на Кипре
03.07.2019 г. 12:03
Газета РБК сообщила о перерегистрации нескольких юрлиц алкогольного ритейлера «Красное & Белое».
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ритейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников. Теперь, согласно изменениям, бизнесмен по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019-го.
Под контроль новой компании, в частности, перешло ООО «Прометей». По оценкам «INFOline-Аналитики», оно генерировало около 60% выручки ритейлера за 2018 год, которая составила 301 млрд рублей. Также на Кипре зарегистрировали ООО «Оазис» и ООО «Абсолют». Именно к последнему незадолго до прошедших в конце 2018 года обысков возникли налоговые претензии.
«Красное & Белое» продолжит платить налоги на уровне российских активов в обычном порядке, но получит возможность уменьшить налоговую нагрузку в случае распределения дивидендов, пишет РБК.
С переносом головной компании на Кипр и при условии, что она не будет признана транзитной, то есть созданной для вывода средств, к ней может применяться пониженная ставка налогообложения, добавляет издание.
Фото: Олег Каргаполов / 74.ru
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