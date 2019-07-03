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В Челябинске на Центральном стадионе заменят газон
03.07.2019 г. 12:16
В Челябинске подведут итоги электронного аукциона на капитальный ремонт футбольного поля.
В среду, 3 июля, завершился прием заявок на участие в электронном аукционе. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Аукцион проведут 8 июля. Согласно техзаданию подрядчик должен будет полностью заменить искусственное покрытие, обновить дренаж и систему подогрева. Новое покрытие должно быть сертифицировано FIFA.
Общая стоимость проекта превышает 53 млн рублей. Основной источник финансирования — субсидия из федерального бюджета. Ее размер составляет 40 млн рублей. Реконструкция Центрального стадиона началась в конце 1980-х годов. Последний этап завершился в 2011 году. Тогда была отремонтирована северная трибуна.
Фото с сайта cheladmin.ru
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