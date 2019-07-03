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Мусорный регоператор просит челябинцев не парковать машины возле баков
03.07.2019 г. 11:52
Фото с сайта cheladmin.ru
«Центр коммунального сервиса» призывает автомобилистов не ставить машины рядом с контейнерными площадками.
Представители регоператора сообщили о случаях, когда мусоровозы не могли подъехать к бакам из-за припаркованных рядом машин. «Оставленные у контейнеров автомобили нередко становятся причиной срыва графика вывоза мусора. Мусоровозы приходится направлять повторно на маршрут в том числе в темное время суток, что может нарушать спокойствие горожан», — сообщили в пресс-центре компании.
Челябинцев просят не оставлять машины у мусорных контейнеров. Кроме того, регоператор предложил установить рядом с площадками запрещающие парковку знаки.
Фото с сайта cheladmin.ru
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