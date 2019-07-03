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«УралАвтодор» выступил со спецобращением к автомобилистам в связи с повышенным риском ДТП
03.07.2019 г. 11:47
Дорожники попросили водителей быть внимательными на федеральных трассах.
Пресс-служба компании «УралАвтодор» опубликовала обращение к автомобилистам, где настоятельно рекомендовано учитывать погодные условия при движении. Призыв связан с тем, что в ближайшие дни на территории Челябинской области будут идти дожди.
В условиях сильных осадков 2 июля на трассе М5 из-за игнорирования водителями погодных условий произошло несколько аварий. Возле поселка Витаминный один из автомобилистов на легковой машине во время дождя не выбрал безопасную скорость и врезался в другое транспортное средство. После этого он въехал в дорожное ограждение и повредил 16 метров барьера. А недалеко от поселка Полетаево-2 не справился с управлением водитель грузовика. Машина слетела на обочину и снесла 32 погонных метра барьерного ограждения. В обеих авариях никто не пострадал.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня на территории Южного Урала ожидается дождливая погода. «УралАвтодор» просит автомобилистов выбирать скорость не только с учетом ограничений, действующих на трассах, но и принимая во внимание погодные условия.
«Если вы припарковались на обочине федеральной трассы, то обязательно выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию. Помните, что на федеральных дорогах работают специальные площадки отдыха», — отметил начальник службы АО «УралАвтодор» Вадим Фархутдинов.
Фото: УралАвтодор / nskavtodor.ru
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