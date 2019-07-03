В маршрутных такси Челябинск — Копейск резко подорожал проезд

Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

Южноуральцы сообщили о подорожании проезда в маршрутных такси.

По информации сайта 74.ru, с 3 июля цены подняли перевозчики, которые работают на маршрутах № 123 (Автовокзал — Копейск — ЮУрГУ) и № 139 (Больница — Копейск — Теплотехнический институт). Теперь поездка обойдется пассажирам не в 35, а 40 рублей. Рост составил более 10%.

В миндортрансе и антимонопольной службе изданию заявили, что перевозчик вправе это сделать.

Стоимость проезда по Копейску и Челябинску осталась неизменной — 23 и 25 рублей соответственно.

Фото с сайта vk.com/podslushano_kop



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