Челябинск
- 63.4951р. + 0.2686
- 71.6034р. + 0.1954
Разбор полетов
Разворот
В маршрутных такси Челябинск — Копейск резко подорожал проезд
03.07.2019 г. 11:40
Фото с сайта vk.com/podslushano_kop
Южноуральцы сообщили о подорожании проезда в маршрутных такси.
По информации сайта 74.ru, с 3 июля цены подняли перевозчики, которые работают на маршрутах № 123 (Автовокзал — Копейск — ЮУрГУ) и № 139 (Больница — Копейск — Теплотехнический институт). Теперь поездка обойдется пассажирам не в 35, а 40 рублей. Рост составил более 10%.
В миндортрансе и антимонопольной службе изданию заявили, что перевозчик вправе это сделать.
Стоимость проезда по Копейску и Челябинску осталась неизменной — 23 и 25 рублей соответственно.
Фото с сайта vk.com/podslushano_kop
Новости на эту тему
- 04.06.2019 г. В Челябинске маршрутчики массово не вышли на работу — Ураза-байрам
- 31.05.2019 г. ГИБДД в Челябинске выявила 37 маршруток с неисправными тормозами и рулевым управлением
- 24.05.2019 г. На Южном Урале ГИБДД проведет массовую проверку маршруток
- 12.04.2019 г. В Челябинске с начала года 34 человека пострадали в ДТП по вине маршрутчиков
- 18.03.2019 г. В Челябинске из-за борьбы с маршрутками увеличился пассажиропоток городского общественного транспорта