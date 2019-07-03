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В гидрометцентре рассказали, какая погода будет в июле на Южном Урале
03.07.2019 г. 09:58
В июле в России прогнозируют изменчивую погоду.
По уточненному прогнозу, температура воздуха в июле будет в пределах нормы на всей европейской территории страны, юге Урала и юге Западной Сибири. Погода теплее, чем обычно, ожидается в большинстве сибирских регионов, а также в Якутии и на севере Урала. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что из-за глобального потепления увеличивается изменчивость погоды. Происходит это почти везде на территории страны.
«Когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — отметил Роман Вильфанд.
Осадки на 80% территории России выпадут в пределах нормы.
По данным сайта Gismeteo.ru, в Челябинске в июле ожидается преимущественнно дождливая погода, температура воздуха до 17-го числа в дневное время составит в среднем +22 градуса, затем прогнозируют похолодание до +13, в последнюю декаду месяца будет от +15 до +24 градусов. Яндекс.Погода публикует немного иной прогноз: по данным сервиса, будет меньше дождей и теплее — минимальная дневная температура в июле составит +19 градусов.
Фото с сайта pixabay.com
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