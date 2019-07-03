Челябинец через суд добился компенсации за покупку батарей для инвалидной коляски

Фото с сайта pixabay.com

Суд постановил взыскать с регионального отделения Фонда социального страхования деньги в пользу инвалида.

В суд обратилась прокуратура. В ходе проверки ведомство установило, что челябинец по состоянию здоровья нуждается в кресле-коляске с электроприводом. В 2016 году инвалид приобрел аккумуляторные гелевые батареи стоимостью 17 тыс. рублей для коляски. После этого он обратился в региональное отделение Фонда социального страхования с просьбой компенсировать расходы на ремонт.

Представители учреждения заявили, что аккумуляторные батареи не входят в перечень технических средств реабилитации, и отказались выплачивать деньги. «Аккумуляторы являются составляющей частью инвалидной коляски, если они отсутствуют, инвалидная коляска теряет свое значение как механической средство передвижения», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд удовлетворил требования ведомства и постановил взыскать с учреждения компенсацию за покупку батарей.

Фото с сайта pixabay.com

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