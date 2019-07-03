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Военные доставят из Челябинска в затопленную Иркутскую область мобильную станцию очистки воды
03.07.2019 г. 08:54
В зоне ЧС в Приангарье применят мобильную станцию очистки воды.
Установку под названием «Гигиена» доставят самолетом военно-транспортной авиации в Братск с челябинского аэродрома Шагол, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Станция комплексной очистки воды смонтирована на базе КамАЗа и способна фильтровать до 10 кубических метров воды в час. «Гигиена» находится на вооружении инженерных подразделений танковой дивизии ЦВО.
Ранее сообщалось, что военные уже начали развозить питьевую воду для пострадавших в зоне паводка в Тулуне. Группировка наращивается, в том числе за счет переброски очистных станций. В город доставили и второй хлебозавод.
Паводки в Иркутской области начались неделю назад — сильные дожди совпали с таянием снега в горах, что привело к подъему уровня воды в реках. В шести районах подтопило 98 населенных пунктов. В зоне ЧС оказались свыше 30 тыс. человек. С подтопленных территорий эвакуировали 2,5 тыс. человек, сообщили в местном управлении МЧС. Около 1,5 тыс. человек обратились за медицинской помощью. По последним данным, из-за паводка погибли 18 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.
Фото с сайта structure.mil.ru
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