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И. о. замминистра образования области Вадим Бобровский подал в отставку
02.07.2019 г. 15:51
Фото с сайта minobr74.eps74.ru
Глава региона Алексей Текслер освободил от должности исполняющего обязанности замминистра образования Вадима Бобровского.
Соответствующее постановление во вторник, 2 июля, опубликовали на сайте правительства области. Документ подписал руководитель области Алексей Текслер. В нем говорится, что Вадим Бобровский увольняется по собственной инициативе с 4 июля. Вадима Бобровского назначили заместителем министра образования в январе 2015 года.
Фото с сайта minobr74.eps74.ru
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