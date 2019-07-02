И. о. замминистра образования области Вадим Бобровский подал в отставку

Фото с сайта minobr74.eps74.ru

Глава региона Алексей Текслер освободил от должности исполняющего обязанности замминистра образования Вадима Бобровского.



Соответствующее постановление во вторник, 2 июля, опубликовали на сайте правительства области. Документ подписал руководитель области Алексей Текслер. В нем говорится, что Вадим Бобровский увольняется по собственной инициативе с 4 июля. Вадима Бобровского назначили заместителем министра образования в январе 2015 года.

Фото с сайта minobr74.eps74.ru



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