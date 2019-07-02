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Южноуральцев просят поставить оценки мэрам городов
02.07.2019 г. 15:30
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинской области проводится опрос об эффективности работы руководителей органов местного самоуправления.
Кроме глав городов, можно оценить руководителей поселковых администраций, директоров бюджетных учреждений. Опрос проводится на портале госуслуг. В пресс-службе администрации Челябинска отмечают, что пройти его можно за 5-10 минут.
А в Челябинске созданы дополнительные места для проведения опросов в МФЦ, в центрах занятости, библиотеках, органах соцзащиты. Результаты опроса после обработки будут опубликованы на сайтах всех городов и районов Челябинской области.
Фото с сайта cheladmin.ru
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