Южноуральцев просят поставить оценки мэрам городов

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинской области проводится опрос об эффективности работы руководителей органов местного самоуправления.

Кроме глав городов, можно оценить руководителей поселковых администраций, директоров бюджетных учреждений. Опрос проводится на портале госуслуг. В пресс-службе администрации Челябинска отмечают, что пройти его можно за 5-10 минут.

А в Челябинске созданы дополнительные места для проведения опросов в МФЦ, в центрах занятости, библиотеках, органах соцзащиты. Результаты опроса после обработки будут опубликованы на сайтах всех городов и районов Челябинской области.

Фото с сайта cheladmin.ru



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