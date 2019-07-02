На трассе Челябинск — Екатеринбург закрыли разворот в районе деревни Султаево

Слушатель «Челябинского эха» пожаловался на закрытие разворота на трассе М5.



По словам жителя деревни Султаево Ильмира Юльмухаметова, раньше автомобилисты могли развернуться рядом с поворотом на станцию Муслюмово. В июне на участке установили ограждение.



Ближайший разворот находится в пяти километрах — в районе деревни Урефты. Чтобы попасть в поселок Саккулово, где есть больница и школа, жителям соседних населенных пунктов приходится делать крюк длиной десять километров, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» Ильмир Юльмухаметов.



«Сейчас мы едем от этого разворота пять километров до Урефтов и обратно. Выходит десять километров. Мы разворачиваемся возле Урефтов, чтобы доехать до Саккулово. Там есть школа, больница, аптека, организации ЖКХ. В основном едут туда и в сторону станции Муслюмово. Детей возят со стороны Екатеринбурга из Таскино, Смольного и Чишмы каждый день в школу, вечером обратно увозят. И получается накладка: туда и обратно по десять километров дополнительных. Прилично наматывается», — прокомментировал Ильмир Юльмухаметов.



Пресс-секретарь управления дорог «Южный Урал» Александр Казанцев подтвердил информацию о закрытии разворота. Он добавил, что такое решение было принято, чтобы избежать аварий на этом участке.



«На этом участке уже давно зафиксирован изгиб профиля и ограниченная видимость, что может вызывать высокую концентрацию ДТП, в связи с этим был участок перекрыт, принято решение ликвидировать разворот», — отметил Александр Казанцев.



В пресс-службе управления дорог также сообщили, что автомобилисты могут пользоваться разворотом, который находится в 3,5 километра в сторону Челябинска от поворота на Муслюмово.



Похожая история с закрытием разворота на дороге Челябинск — Екатеринбург уже была. Она произошла в феврале 2019 года, когда разворот закрыли в районе Долгодеревенского. Его перегородили снежным валом. Решение о закрытии приняла комиссия по безопасности дорожного движения из-за большого количества ДТП на этом участке. Однако затем ограничение сняли.

Фото, видео: слушатель «Челябинского эха»

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