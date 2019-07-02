Американский журнал написал о строительстве башни Трампа в Челябинске

Фото с сайта pixabay.com

Журнал New York Magazine упомянул Челябинск в статье о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Автор материала Джон Шепп проанализировал встречу президента США Дональда Трампа и президента России на саммите «Большой двадцатки» в Японии. Главы государств обсуждали продолжение сотрудничества. В статье журналист упомянул Челябинск.

«Если бы Трамп добился своего, то есть если бы умники и теневое правительство в Вашингтоне не продолжали его блокировать, эти санкции бы ушли, уже бы строили новую башню Трампа в Челябинске», — пишет издание.

В мире построено несколько башен, которые были названы в честь Дональда Трампа. Например, такие небоскребы есть в Нью-Йорке, Чикаго, Баку и Стамбуле.

Фото с сайта pixabay.com



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