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Американский журнал написал о строительстве башни Трампа в Челябинске
02.07.2019 г. 15:12
Фото с сайта pixabay.com
Журнал New York Magazine упомянул Челябинск в статье о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Автор материала Джон Шепп проанализировал встречу президента США Дональда Трампа и президента России на саммите «Большой двадцатки» в Японии. Главы государств обсуждали продолжение сотрудничества. В статье журналист упомянул Челябинск.
«Если бы Трамп добился своего, то есть если бы умники и теневое правительство в Вашингтоне не продолжали его блокировать, эти санкции бы ушли, уже бы строили новую башню Трампа в Челябинске», — пишет издание.
В мире построено несколько башен, которые были названы в честь Дональда Трампа. Например, такие небоскребы есть в Нью-Йорке, Чикаго, Баку и Стамбуле.
Фото с сайта pixabay.com
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