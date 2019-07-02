Общественники нашли новые очаги промышленного и строительного мусора на закрытой челябинской свалке

Фото с сайта pixabay.com

На челябинскую свалку возят мусор, который помешает процессу рекультивации.



Общественное движение «ЭКОЧЕЛ» вечером в понедельник, 1 июля, провело рейд на челябинском мусорном полигоне. Активисты выявили множественные нарушения, в том числе огромное количество отходов, содержащих серу, и много железобетонных конструкций, рассказал руководитель движения Ильдар Файзуллин. По его словам, наличие подобного мусора затруднит процесс рекультивации.



«Там очень большое количество бетонных конструкций. При процессе дегазации, когда будут шпунты просверливать, чтобы газ выпускать, то они просто будут в бетонные конструкции врезаться и ломаться. Также там находится очень большое количество серосодержащих отходов, которые по какой-то причине там оказались, потому что их там не было. Потом с южной стороны откосы тоже некоторым требованиям не соответствуют — они не под тем углом сделаны и тоже закинуты металлоконструкциями, бетонными конструкциями, плитами. Если посмотреть в общем, то площадку более-менее выравнивают, изменения в этом есть», — прокомментировал Ильдар Файзуллин.



Теперь предстоит выяснить, как удалось провезти мусор на закрытую свалку. «ЭКОЧЕЛ» продолжит мониторинг полигона, работа идет совместно со Всероссийским обществом охраны природы. Информацию о выявленных нарушениях передали в министерство экологии Челябинской области и управление Росприроднадзора.



В конце июня стало известно, что подрядчик по рекультивации свалки, компания «РосРАО», в ближайшее время выйдет на площадку для проведения подготовительных работ. В первую очередь обеспечат инфраструктуру: хозбытовые блоки, временные дороги, а также завезут грунт для пересыпки тела свалки. К инженерным работам рассчитывают перейти в августе. Основной этап придется на весну и лето 2020 года, сообщили ранее в региональном минэкологии.

Фото с сайта pixabay.com

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