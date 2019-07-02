Бывший директор «Гринфлайта», обвиненный в махинациях с деньгами дольщиков, попросил сократить срок в колонии

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд отказал в сокращении срока заключения экс-директору компании-застройщика микрорайона «Академ Riverside».

Заседание суда состоялось во вторник, 2 июля. Ранее суд низшей инстанции приговорил Сергея Мануйлова к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Экс-руководитель строительной компании, которого признали виновным в потере миллиардов рублей дольщиков, посчитал наказание слишком суровым и попросил зачесть в срок время содержания под стражей и пребывания в лечебном учреждении. Суд не согласился и оставил прежнее решение в силе, пишет 74.ru.

Сергея Мануйлова признали виновным в умышленном совершении невыгодных сделок, при помощи которых деньги дольщиков выводили из строительной компании. Речь идет о 10 млрд рублей.

Еще во время расследования Сергей Мануйлов признал вину, заявил о раскаянии и частично возместил ущерб за счет активов «Гринфлайта» и его дочерних фирм — на 5,7 млрд рублей, напоминает издание.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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