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Иван Куцевляк вступил в должность министра экономического развития Челябинской области
02.07.2019 г. 13:18
Алексей Текслер назначил нового министра экономического развития Челябинской области.
Постановление глава региона подписал 2 июля. «Назначить Куцевляка Ивана Петровича министром экономического развития Челябинской области», — говорится в тексте. Там также сказано, что документ вступает в силу со дня подписания.
О кадровой рокировке в правительстве Челябинской области стало известно в конце июня. Иван Куцевляк был советником главы региона, теперь эту должность займет бывший министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.
До перехода на работу в правительство Челябинской области c 2014 по 2019 год Иван Куцевляк работал в министерстве энергетики России. В это же время, с ноября 2014 года, Алексей Текслер занимал пост первого заместителя министра энергетики.
Фото с сайта pravmin74.ru
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